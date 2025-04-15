Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
60,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,63
Экономия при брони: -5,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
60,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,06
Экономия при брони: -3,06 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
30,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,06
Экономия при брони: -3,06 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,06
Экономия при брони: -3,06 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
3.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
69,22
Экономия при брони: -16,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,63
Экономия при брони: -5,63 грн