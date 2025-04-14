Одесса (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -5,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -5,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
3.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье