Николаев (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Николаев
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -3,60 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Южная, 39
4.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье