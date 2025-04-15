Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,10
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
28,00
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,10
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
17,61
Экономия при брони: -1,77 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
41,09
Экономия при брони: -4,13 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье