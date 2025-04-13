Киев (адрес не указан)
Доступно в 459 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,48
Экономия при брони: -9,95 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
38,11
Экономия при брони: -5,79 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
69,30
Экономия при брони: -2,08 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
55,60
Экономия при брони: -8,44 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
46,96
Экономия при брони: -4,88 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье