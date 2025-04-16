Киев
Этамзилат (Etamsylate)

Этамзилат (Etamsylate)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 90 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
10,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
55,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
46,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
52,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -3,70 грн
52,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
51,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
47,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
50,40
Экономия при брони: -3,33 грн
47,07 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
41,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
54,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,06
Экономия при брони: -3,06 грн
53,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
20,92 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,06
Экономия при брони: -3,06 грн
53,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
47,02 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
31,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
41,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
53,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
63,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
52,10 грн
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