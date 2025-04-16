Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
50,40
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,06
Экономия при брони: -3,06 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,06
Экономия при брони: -3,06 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье