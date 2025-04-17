Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -1,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
39,20
Экономия при брони: -1,96 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
52,83
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,70
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
29,35
Экономия при брони: -2,75 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Этамзилат раствор для инъекций 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -2,80 грн