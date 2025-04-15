Эноксапарин-Фармекс (Enoxaparin-Pharmex)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
157,10 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
227,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
647,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
571,50
Экономия при брони: -9,40 грн