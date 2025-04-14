Эноксапарин-Фармекс (Enoxaparin-Pharmex)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
141,20
Экономия при брони: -10,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
606,40
Экономия при брони: -39,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ шприц 0.4 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ шприц 0.6 мл №1
Корпорация Здоровье
158,60 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ шприц 0.8 мл №1
Корпорация Здоровье
197,90 грн
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье
561,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Эноксапарин-Фармекс раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1 мл флакон многодозовый 3 мл №1
Корпорация Здоровье