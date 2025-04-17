Винница (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
611,36
Экономия при брони: -44,06 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
862,89
Экономия при брони: -39,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
621,34
Экономия при брони: -54,04 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
823,32
Экономия при брони: -49,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
817,87
Экономия при брони: -44,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
517,98
Экономия при брони: -33,60 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
873,97
Экономия при брони: -99,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
560,07
Экономия при брони: -21,39 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
596,39
Экономия при брони: -57,71 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
875,10
Экономия при брони: -38,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
541,40
Экономия при брони: -34,00 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
816,83
Экономия при брони: -51,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
879,58
Экономия при брони: -54,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
794,45
Экономия при брони: -28,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
570,00
Экономия при брони: -28,50 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
855,00
Экономия при брони: -42,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
557,60
Экономия при брони: -25,08 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
975,74
Экономия при брони: -43,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
276,60
Экономия при брони: -19,00 грн