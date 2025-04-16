Николаев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
550,41
Экономия при брони: -17,89 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
601,24
Экономия при брони: -73,74 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
883,04
Экономия при брони: -45,88 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
595,30
Экономия при брони: -62,14 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
942,29
Экономия при брони: -49,55 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
569,09
Экономия при брони: -35,93 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
902,81
Экономия при брони: -58,61 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
608,30
Экономия при брони: -73,10 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
434,05
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
563,60
Экономия при брони: -67,65 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
558,44
Экономия при брони: -29,41 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
813,70
Экономия при брони: -42,86 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
843,10
Экономия при брони: -32,61 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
553,20
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
536,80
Экономия при брони: -40,68 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
537,37
Экономия при брони: -20,94 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
778,05
Экономия при брони: -29,46 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
847,87
Экономия при брони: -39,07 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
820,03
Экономия при брони: -49,57 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ