Львов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
521,01
Экономия при брони: -30,14 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
866,10
Экономия при брони: -51,53 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
553,20
Экономия при брони: -23,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
552,70
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
515,43
Экономия при брони: -28,53 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
872,91
Экономия при брони: -48,32 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
618,36
Экономия при брони: -117,79 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
460,25
Экономия при брони: -25,73 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
619,50
Экономия при брони: -89,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
967,20
Экономия при брони: -107,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
594,30
Экономия при брони: -64,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
552,70
Экономия при брони: -22,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
552,70
Экономия при брони: -22,90 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
868,10
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
614,92
Экономия при брони: -32,96 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
937,23
Экономия при брони: -48,69 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
553,20
Экономия при брони: -23,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
868,10
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
552,70
Экономия при брони: -22,90 грн
D.s.
Закрыто
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Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
594,30
Экономия при брони: -64,50 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
927,90
Экономия при брони: -67,70 грн