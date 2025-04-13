Киев
Лаферомакс (Laferomax)

Лаферомакс (Laferomax)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 523 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
473,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
487,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
481,96 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
765,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
442,18 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
487,30 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
818,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
521,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
522,00 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
868,90
Экономия при брони: -29,30 грн
839,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
584,55
Экономия при брони: -88,85 грн
495,70 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
417,15
Экономия при брони: -63,41 грн
353,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
442,18 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
694,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
555,19
Экономия при брони: -84,38 грн
470,81 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
872,02
Экономия при брони: -132,54 грн
739,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
572,83
Экономия при брони: -25,58 грн
547,25 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
834,14
Экономия при брони: -33,24 грн
800,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
542,02 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
772,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
487,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
580,91
Экономия при брони: -32,09 грн
548,82 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
899,88
Экономия при брони: -67,03 грн
832,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
522,00 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
419,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
473,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
442,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
442,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
487,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
547,49
Экономия при брони: -57,02 грн
490,47 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
827,04
Экономия при брони: -26,42 грн
800,62 грн
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