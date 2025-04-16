Киев
Лаферомакс (Laferomax)

Лаферомакс (Laferomax)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 92 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
413,39 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
843,10
Экономия при брони: -44,71 грн
798,39 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
574,00
Экономия при брони: -51,40 грн
522,60 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
839,46
Экономия при брони: -23,46 грн
816,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
613,28
Экономия при брони: -45,98 грн
567,30 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
902,16
Экономия при брони: -43,37 грн
858,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
442,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
413,39 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
843,29
Экономия при брони: -44,95 грн
798,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
555,69
Экономия при брони: -28,37 грн
527,32 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
840,93
Экономия при брони: -60,85 грн
780,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
516,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
464,75 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
807,86
Экономия при брони: -41,54 грн
766,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
611,98
Экономия при брони: -25,90 грн
586,08 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
816,56
Экономия при брони: -36,21 грн
780,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
499,96 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
726,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
518,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
593,60
Экономия при брони: -58,46 грн
535,14 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
787,10
Экономия при брони: -41,80 грн
745,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
531,57
Экономия при брони: -21,77 грн
509,80 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
804,97
Экономия при брони: -34,92 грн
770,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
560,11
Экономия при брони: -24,94 грн
535,17 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
826,60
Экономия при брони: -37,95 грн
788,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
442,57 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
574,00
Экономия при брони: -51,40 грн
522,60 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
894,00
Экономия при брони: -78,00 грн
816,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
615,44
Экономия при брони: -48,14 грн
567,30 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
859,08
Экономия при брони: -44,17 грн
814,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
606,80
Экономия при брони: -39,52 грн
567,28 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
846,61
Экономия при брони: -32,09 грн
814,52 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
574,00
Экономия при брони: -51,40 грн
522,60 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
839,46
Экономия при брони: -23,46 грн
816,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
295,55
Экономия при брони: -18,95 грн
276,60 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
864,20
Экономия при брони: -55,40 грн
808,80 грн
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