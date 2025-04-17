Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
791,10
Экономия при брони: -23,73 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
601,17
Экономия при брони: -79,65 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
915,38
Экономия при брони: -56,59 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
519,82
Экономия при брони: -17,08 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
802,74
Экономия при брони: -25,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
773,10
Экономия при брони: -29,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
512,88
Экономия при брони: -21,74 грн
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
805,69
Экономия при брони: -25,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
823,51
Экономия при брони: -53,12 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Лаферомакс суппозитории 3000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Лаферомакс суппозитории 1000000 МЕ контурная ячейковая упаковка №10
Биофарма ФЗ