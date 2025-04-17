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Копаксон 40 (Copaxone 40)
Копаксон 40 (Copaxone 40)
Чернигов
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Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
123.8 км
Копаксон 40 раствор для инъекций 40 мг/мл шприц 1 мл №12
Тева Украина
9579,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
127.3 км
Копаксон 40 раствор для инъекций 40 мг/мл шприц 1 мл №12
Тева Украина
9988,11
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Копаксон 40 раствор для инъекций 40 мг/мл шприц 1 мл №12
Тева Украина
9888,24
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
Копаксон 40 раствор для инъекций 40 мг/мл шприц 1 мл №12
Тева Украина
10060,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
128.8 км
Копаксон 40 раствор для инъекций 40 мг/мл шприц 1 мл №12
Тева Украина
9080,09
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 35
129.4 км
Копаксон 40 раствор для инъекций 40 мг/мл шприц 1 мл №12
Тева Украина
9080,09
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
130.4 км
Копаксон 40 раствор для инъекций 40 мг/мл шприц 1 мл №12
Тева Украина
10372,40
Экономия при брони:
-312,10 грн
10060,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
135.6 км
Копаксон 40 раствор для инъекций 40 мг/мл шприц 1 мл №12
Тева Украина
10089,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
137.6 км
Копаксон 40 раствор для инъекций 40 мг/мл шприц 1 мл №12
Тева Украина
9682,82
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
234.8 км
Копаксон 40 раствор для инъекций 40 мг/мл шприц 1 мл №12
Тева Украина
9988,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
9987,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
236.1 км
Копаксон 40 раствор для инъекций 40 мг/мл шприц 1 мл №12
Тева Украина
9988,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
9987,10
грн
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Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
559.0 км
Копаксон 40 раствор для инъекций 40 мг/мл шприц 1 мл №12
Тева Украина
10215,37
грн
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