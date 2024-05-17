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Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер, №30 - Одесса (342961) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
876,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 15:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
961,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
1069,35
Экономия: -38,60 грн
1030,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1073,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1073,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
876,60 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1073,20 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
955,52
Экономия: -88,57 грн
866,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1073,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1073,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
999,27
Экономия: -63,27 грн
936,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
1108,15
Экономия: -97,37 грн
1010,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (4)
826,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1073,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
1116,29
Экономия: -120,05 грн
996,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
851,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
957,99
Экономия: -114,53 грн
843,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
1164,53
Экономия: -176,88 грн
987,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
922,59
Экономия: -34,89 грн
887,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
1136,81
Экономия: -138,74 грн
998,07 грн