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Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер, №30 - Львов (342961) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1073,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
1121,44
Экономия: -169,11 грн
952,33 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
826,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
946,99
Экономия: -103,53 грн
843,46 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
1013,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
1008,99
Экономия: -165,53 грн
843,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
1022,99
Экономия: -179,53 грн
843,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1064,98
Экономия: -84,09 грн
980,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1073,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
962,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
929,99
Экономия: -86,53 грн
843,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
896,99
Экономия: -53,53 грн
843,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 40 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1073,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
985,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
971,99
Экономия: -128,53 грн
843,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
1008,99
Экономия: -165,53 грн
843,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), блистер (1)
943,41
Экономия: -99,16 грн
844,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 40 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
996,56
Экономия: -153,10 грн
843,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
1073,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
1073,20 грн