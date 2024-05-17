Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАНЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПрочие нестероидные противовоспалительные и противоревматические средстваХондроитин сульфатАртроксЦены в аптеках

Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл, №10 - Львов (387685) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
602,52 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
838,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: раствор для инъекций (4)
629,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: раствор для инъекций (1)
838,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: раствор для инъекций (5)
838,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: флакон (7)
622,23 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
Всего: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: флакон (1)
788,00
Экономия: -68,70 грн
719,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
625,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
698,39
Экономия: -69,39 грн
629,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
735,91
Экономия: -47,97 грн
687,94 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (2)
1028,49
Экономия: -5,18 грн
1023,31 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: раствор для инъекций (7)
683,99
Экономия: -54,99 грн
629,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: раствор для инъекций (7)
638,99
Экономия: -9,99 грн
629,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: упаковка (1)
782,99
Экономия: -153,99 грн
629,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: флакон (1)
662,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
844,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Варшавская, 193
Всего: раствор для инъекций (2)
642,59
Экономия: -13,59 грн
629,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: флакон (5)
612,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Малоголосковская, 42
Всего: упаковка (1)
659,69
Экономия: -30,69 грн
629,00 грн