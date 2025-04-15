Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
485,57
Экономия при брони: -18,17 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
946,37
Экономия при брони: -78,37 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
815,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
801,00
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
894,23
Экономия при брони: -117,09 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
956,62
Экономия при брони: -90,58 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
900,94
Экономия при брони: -57,70 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
995,22
Экономия при брони: -76,37 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
815,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
890,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
815,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
890,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
688,48
Экономия при брони: -34,48 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
95,87
Экономия при брони: -6,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
889,76
Экономия при брони: -31,40 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
972,52
Экономия при брони: -33,87 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
880,35
Экономия при брони: -101,54 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
953,40
Экономия при брони: -104,42 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
901,62
Экономия при брони: -124,53 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
975,01
Экономия при брони: -108,43 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
870,00
Экономия при брони: -91,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
881,03
Экономия при брони: -103,94 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
572,48
Экономия при брони: -52,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
726,78
Экономия при брони: -104,73 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
491,93
Экономия при брони: -58,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
712,16
Экономия при брони: -92,16 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
985,03
Экономия при брони: -66,47 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
815,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
890,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
900,89
Экономия при брони: -57,48 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
963,02
Экономия при брони: -96,67 грн