Винница (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
840,02
Экономия при брони: -93,42 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
994,84
Экономия при брони: -131,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
873,50
Экономия при брони: -41,40 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
915,30
Экономия при брони: -133,76 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
1011,09
Экономия при брони: -147,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
321,36
Экономия при брони: -22,72 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
916,59
Экономия при брони: -134,23 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
1001,85
Экономия при брони: -137,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
882,80
Экономия при брони: -50,70 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
894,14
Экономия при брони: -99,96 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
966,92
Экономия при брони: -93,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
839,30
Экономия при брони: -76,44 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
993,99
Экономия при брони: -120,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
937,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
992,31
Экономия при брони: -147,31 грн
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
1067,00
Экономия при брони: -131,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
608,64
Экономия при брони: -20,47 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
962,36
Экономия при брони: -117,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн