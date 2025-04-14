Одесса (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
968,41
Экономия при брони: -50,26 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
872,63
Экономия при брони: -29,18 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
950,08
Экономия при брони: -31,42 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
888,90
Экономия при брони: -80,49 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
961,25
Экономия при брони: -89,46 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
890,55
Экономия при брони: -82,14 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
947,46
Экономия при брони: -50,18 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
485,46
Экономия при брони: -3,18 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
946,58
Экономия при брони: -28,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
876,69
Экономия при брони: -68,28 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
964,88
Экономия при брони: -92,99 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
904,63
Экономия при брони: -97,28 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
967,75
Экономия при брони: -48,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
922,59
Экономия при брони: -46,99 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
995,98
Экономия при брони: -50,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
891,56
Экономия при брони: -68,29 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
974,50
Экономия при брони: -77,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог