Николаев (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
888,90
Экономия при брони: -142,35 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
971,58
Экономия при брони: -86,96 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
937,10
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
907,13
Экономия при брони: -140,92 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
588,58
Экономия при брони: -43,64 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00
Экономия при брони: -62,20 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
948,50
Экономия при брони: -42,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
891,90
Экономия при брони: -64,95 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
992,17
Экономия при брони: -119,89 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
907,29
Экономия при брони: -80,34 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
1003,36
Экономия при брони: -131,08 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
937,10
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
948,50
Экономия при брони: -42,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
914,52
Экономия при брони: -71,50 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
987,90
Экономия при брони: -121,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
907,82
Экономия при брони: -102,43 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
981,71
Экономия при брони: -110,34 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
976,00
Экономия при брони: -104,63 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00
Экономия при брони: -62,20 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
948,50
Экономия при брони: -42,40 грн