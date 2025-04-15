Львов (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
912,80
Экономия при брони: -115,49 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
934,03
Экономия при брони: -73,71 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
873,50
Экономия при брони: -87,90 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
920,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
845,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
984,50
Экономия при брони: -117,62 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
905,20
Экономия при брони: -161,83 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
985,06
Экономия при брони: -88,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
516,30
Экономия при брони: -44,94 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
485,46
Экономия при брони: -14,10 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
937,00
Экономия при брони: -104,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
860,50
Экономия при брони: -74,90 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
937,00
Экономия при брони: -104,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
844,92
Экономия при брони: -90,95 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
979,57
Экономия при брони: -83,11 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
860,50
Экономия при брони: -74,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
937,00
Экономия при брони: -104,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
860,60
Экономия при брони: -75,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
937,00
Экономия при брони: -104,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
830,88
Экономия при брони: -87,18 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
963,29
Экономия при брони: -96,96 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
958,70
Экономия при брони: -126,40 грн