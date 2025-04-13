Киев
Альцмерат (Alcmerat)

Альцмерат (Alcmerat)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 622 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
784,50 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
874,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
783,60 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
865,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
784,50 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
865,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
783,60 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
846,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
808,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
873,80 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
948,50
Экономия при брони: -43,10 грн
905,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
731,50 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
874,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
932,90
Экономия при брони: -141,80 грн
791,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
736,40 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
808,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
736,40 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
808,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
895,69
Экономия при брони: -61,69 грн
834,00 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
989,43
Экономия при брони: -72,25 грн
917,18 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
738,45 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
797,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
768,45 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
807,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
761,04
Экономия при брони: -115,66 грн
645,38 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
808,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
784,50 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
854,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
908,33
Экономия при брони: -85,06 грн
823,27 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
992,83
Экономия при брони: -85,90 грн
906,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
860,60
Экономия при брони: -56,40 грн
804,20 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
929,50
Экономия при брони: -24,10 грн
905,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
808,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
770,50 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
854,50 грн
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