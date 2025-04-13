Харьков (адрес не указан)
Доступно в 270 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
888,55
Экономия при брони: -89,92 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
989,29
Экономия при брони: -82,39 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
929,40
Экономия при брони: -117,32 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
1008,71
Экономия при брони: -125,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
516,30
Экономия при брони: -14,64 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
562,26
Экономия при брони: -12,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Первая аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
873,80 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
958,70
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
927,30
Экономия при брони: -119,70 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
977,22
Экономия при брони: -123,21 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
899,82
Экономия при брони: -101,41 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
681,14
Экономия при брони: -74,62 грн