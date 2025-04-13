Киев
Альцмерат (Alcmerat)

Альцмерат (Alcmerat)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 270 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
827,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
784,50 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
874,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
888,55
Экономия при брони: -89,92 грн
798,63 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
989,29
Экономия при брони: -82,39 грн
906,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
790,60 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
830,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
732,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
929,40
Экономия при брони: -117,32 грн
812,08 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
1008,71
Экономия при брони: -125,16 грн
883,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
516,30
Экономия при брони: -14,64 грн
501,66 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
562,26
Экономия при брони: -12,24 грн
550,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
778,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
835,25 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
790,15 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
831,50 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
795,75 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
854,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
873,80 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
958,70
Экономия при брони: -42,00 грн
916,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
780,60 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
821,10 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
934,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
799,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
927,30
Экономия при брони: -119,70 грн
807,60 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
977,22
Экономия при брони: -123,21 грн
854,01 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
826,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
773,10 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
924,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
775,20 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
900,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
899,82
Экономия при брони: -101,41 грн
798,41 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
681,14
Экономия при брони: -74,62 грн
606,52 грн
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