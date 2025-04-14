Днепр (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
928,46
Экономия при брони: -98,91 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
981,82
Экономия при брони: -93,59 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
939,84
Экономия при брони: -110,29 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
982,56
Экономия при брони: -94,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
902,04
Экономия при брони: -58,15 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
491,05
Экономия при брони: -31,82 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Не болей
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
908,28
Экономия при брони: -106,22 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
991,80
Экономия при брони: -74,62 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
926,55
Экономия при брони: -90,86 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
495,23
Экономия при брони: -46,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
356,28
Экономия при брони: -35,40 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
952,84
Экономия при брони: -75,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
896,75
Экономия при брони: -94,69 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
1002,25
Экономия при брони: -85,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
916,02
Экономия при брони: -84,43 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
978,14
Экономия при брони: -117,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
893,71
Экономия при брони: -72,23 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
966,46
Экономия при брони: -95,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
918,89
Экономия при брони: -97,41 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
971,70
Экономия при брони: -112,14 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Не болей
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
872,97
Экономия при брони: -64,56 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
950,45
Экономия при брони: -78,84 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
903,69
Экономия при брони: -113,76 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
977,24
Экономия при брони: -80,64 грн