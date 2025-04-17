Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
873,80 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
948,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
172,10
Экономия при брони: -8,12 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
948,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
882,80
Экономия при брони: -62,90 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
958,70
Экономия при брони: -69,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
937,99
Экономия при брони: -134,40 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
1012,61
Экономия при брони: -118,55 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
698,80
Экономия при брони: -42,88 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
187,40
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
908,50
Экономия при брони: -141,06 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
589,47
Экономия при брони: -58,07 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
529,68
Экономия при брони: -37,74 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
937,10
Экономия при брони: -48,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
903,15
Экономия при брони: -100,08 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
975,81
Экономия при брони: -141,98 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
873,80 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
948,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
896,29
Экономия при брони: -121,03 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
979,67
Экономия при брони: -95,05 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
925,94
Экономия при брони: -122,82 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
1011,09
Экономия при брони: -127,13 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
873,50
Экономия при брони: -53,60 грн
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
948,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
576,19
Экономия при брони: -66,27 грн
Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Лекхим-Харьков
900,45
Экономия при брони: -28,43 грн