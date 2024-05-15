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Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (597238) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), флакон (1)
923,81
Экономия: -138,11 грн
785,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3), флакон (2)
905,46
Экономия: -134,27 грн
771,19 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
899,70
Экономия: -112,50 грн
787,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
918,59
Экономия: -110,11 грн
808,48 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
867,99
Экономия: -103,69 грн
764,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), флакон (2)
1040,60
Экономия: -253,40 грн
787,20 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
948,40
Экономия: -161,20 грн
787,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
1085,60
Экономия: -298,40 грн
787,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), флакон (8)
902,76
Экономия: -121,37 грн
781,39 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (6), флакон (9)
927,02
Экономия: -141,71 грн
785,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
928,24
Экономия: -168,98 грн
759,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
862,13
Экономия: -97,83 грн
764,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3), флакон (1)
908,24
Экономия: -126,85 грн
781,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
794,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), флакон (7)
899,70
Экономия: -112,50 грн
787,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), флакон (9)
904,76
Экономия: -123,37 грн
781,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), флакон (7)
915,89
Экономия: -134,25 грн
781,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3), флакон (3)
918,33
Экономия: -133,21 грн
785,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
919,37
Экономия: -134,25 грн
785,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
794,70 грн