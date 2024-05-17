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Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл в пачке, №5 - Одесса (395133) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
729,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
822,67
Экономия: -23,96 грн
798,71 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: раствор для инъекций (2)
674,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
838,96
Экономия: -154,65 грн
684,31 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
745,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
686,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
849,51
Экономия: -164,42 грн
685,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
791,75
Экономия: -90,23 грн
701,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: ампула (3)
684,30 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (3)
833,13
Экономия: -86,07 грн
747,06 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: раствор для инъекций (4)
839,84
Экономия: -119,34 грн
720,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), ампула (3)
851,42
Экономия: -158,87 грн
692,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
743,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1), ампула (2)
828,10
Экономия: -107,29 грн
720,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
822,83
Экономия: -130,28 грн
692,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
686,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (5)
686,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
743,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (2)
914,40
Экономия: -191,40 грн
723,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2), ампула (2)
842,16
Экономия: -162,56 грн
679,60 грн