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Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл в пачке, №5 - Днепр (Днепропетровск) (395133) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), ампула (3)
848,39
Экономия: -106,46 грн
741,93 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
831,54
Экономия: -89,18 грн
742,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: раствор для инъекций (2)
843,60
Экономия: -101,18 грн
742,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), ампула (4)
770,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
796,99
Экономия: -95,68 грн
701,31 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (4), ампула (4)
871,00
Экономия: -148,00 грн
723,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: ампула (1)
997,00
Экономия: -274,00 грн
723,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
924,70
Экономия: -201,70 грн
723,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), ампула (2)
829,06
Экономия: -150,30 грн
678,76 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (3), ампула (3)
914,40
Экономия: -191,40 грн
723,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: раствор для инъекций (1)
689,32 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (20), ампула (1)
851,34
Экономия: -128,37 грн
722,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
743,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
791,75
Экономия: -90,44 грн
701,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), ампула (2)
834,09
Экономия: -111,20 грн
722,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
729,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), ампула (2)
826,30
Экономия: -103,30 грн
723,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: раствор для инъекций (1)
830,90
Экономия: -152,14 грн
678,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
841,12
Экономия: -156,95 грн
684,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (7)
843,36
Экономия: -120,39 грн
722,97 грн