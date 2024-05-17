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Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип, №10 - Запорожье (342977) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
773,06 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
796,58
Экономия: -71,00 грн
725,58 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
922,19
Экономия: -50,39 грн
871,80 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
922,00
Экономия: -119,40 грн
802,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: стрип (1)
781,34 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: суппозитории ректальные (5)
727,59
Экономия: -30,93 грн
696,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), стрип (1)
920,47
Экономия: -57,52 грн
862,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4), стрип (1)
787,64
Экономия: -29,64 грн
758,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
800,45
Экономия: -42,45 грн
758,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
903,99
Экономия: -88,24 грн
815,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
793,18
Экономия: -45,18 грн
748,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
926,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
909,72
Экономия: -37,92 грн
871,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: суппозитории ректальные (5)
725,01
Экономия: -28,35 грн
696,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
940,79
Экономия: -77,84 грн
862,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
788,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: суппозитории ректальные (5)
739,04
Экономия: -33,24 грн
705,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
932,38
Экономия: -58,38 грн
874,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (2)
728,08
Экономия: -34,08 грн
694,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
918,57
Экономия: -55,62 грн
862,95 грн