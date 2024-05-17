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Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип, №10 - Запорожье (342975) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
514,94
Экономия: -24,94 грн
490,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
564,65
Экономия: -30,85 грн
533,80 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
576,00
Экономия: -75,40 грн
500,60 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
573,15
Экономия: -25,15 грн
548,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
576,30
Экономия: -39,44 грн
536,86 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), стрип (1)
560,80
Экономия: -23,47 грн
537,33 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), стрип (1)
648,30
Экономия: -145,10 грн
503,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
545,62
Экономия: -27,81 грн
517,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3), стрип (1)
606,83
Экономия: -69,63 грн
537,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
576,00
Экономия: -75,40 грн
500,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
570,80
Экономия: -33,47 грн
537,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
585,13
Экономия: -58,04 грн
527,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: суппозитории ректальные (5)
612,15
Экономия: -75,29 грн
536,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1), стрип (1)
465,53
Экономия: -19,53 грн
446,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
557,02
Экономия: -23,22 грн
533,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (3)
509,94
Экономия: -19,94 грн
490,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
577,14
Экономия: -40,28 грн
536,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
593,50
Экономия: -56,67 грн
536,83 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
488,48 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
576,00
Экономия: -75,40 грн
500,60 грн