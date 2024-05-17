Все аптеки Украины
ATC-классификацияАНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАИММУНОСТИМУЛЯТОРЫИММУНОСТИМУЛЯТОРЫИнтерфероныИнтерферон альфа-2bАльфарекин®Цены в аптеках

Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип, №10 - Львов (342975) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
488,47 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
548,72
Экономия: -26,92 грн
521,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
651,99
Экономия: -153,73 грн
498,26 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
598,99
Экономия: -100,73 грн
498,26 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
683,99
Экономия: -185,73 грн
498,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
488,48 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
778,00
Экономия: -279,80 грн
498,20 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
514,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
488,05 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (2)
628,00
Экономия: -129,80 грн
498,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
408,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
517,80 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: суппозитории ректальные (5)
490,80 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1), стрип (1)
699,10
Экономия: -195,90 грн
503,20 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
544,99
Экономия: -46,73 грн
498,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
556,21
Экономия: -22,21 грн
534,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
572,99
Экономия: -74,73 грн
498,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
488,48 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
408,60 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
556,75
Экономия: -1,13 грн
555,62 грн