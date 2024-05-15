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Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип, №10 - Днепр (Днепропетровск) (342975) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: суппозитории ректальные (5)
503,48
Экономия: -53,62 грн
449,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
491,40
Экономия: -49,72 грн
441,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
560,31
Экономия: -23,45 грн
536,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
433,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
503,14
Экономия: -25,67 грн
477,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
488,05 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
628,00
Экономия: -124,80 грн
503,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
501,22
Экономия: -23,65 грн
477,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
488,17
Экономия: -26,37 грн
461,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
485,69
Экономия: -36,23 грн
449,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
586,21
Экономия: -79,97 грн
506,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
452,08
Экономия: -21,16 грн
430,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
479,06
Экономия: -31,26 грн
447,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
639,30
Экономия: -136,10 грн
503,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
557,99
Экономия: -59,73 грн
498,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
408,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
517,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (1)
478,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
465,13
Экономия: -19,13 грн
446,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
562,17
Экономия: -32,37 грн
529,80 грн