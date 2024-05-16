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Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон, №1 - Киев (144397) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 306 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
15,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20)
17,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (10)
15,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (23)
17,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
18,94
Экономия: -3,49 грн
15,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (4)
13,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
17,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (3)
18,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (2)
17,12 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
18,94
Экономия: -3,49 грн
15,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (4)
15,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (8)
15,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (3)
18,60
Экономия: -1,44 грн
17,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (2)
12,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (9)
13,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (4)
11,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (1)
15,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (3)
15,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
15,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (3)
18,19
Экономия: -1,77 грн
16,42 грн