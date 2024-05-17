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Ампициллин порошок для раствора для инъекций 0,5 г флакон, №1 - Одесса (144395) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
Всего: упаковка (1)
7,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: упаковка (12)
8,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
Всего: упаковка (3)
7,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 32
Всего: упаковка (1)
7,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (3)
8,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
Всего: упаковка (5)
7,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
Всего: упаковка (1)
8,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (10)
7,71
Экономия: -0,49 грн
7,22 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (7)
9,84
Экономия: -1,84 грн
8,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
8,79
Экономия: -0,47 грн
8,32 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (5)
2,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
7,95
Экономия: -1,36 грн
6,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
7,87
Экономия: -0,29 грн
7,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135
Всего: упаковка (5)
5,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
Всего: упаковка (2)
7,01 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (6)
10,09
Экономия: -0,30 грн
9,79 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (11)
10,11
Экономия: -0,30 грн
9,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (5)
8,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (2)
7,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (4)
8,04 грн