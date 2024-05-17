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Ампициллин порошок для раствора для инъекций 0,5 г флакон, №1 - Львов (144395) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
7,01 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, пл. Гайдамаков, 15-А
Всего: упаковка (3)
8,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (4)
7,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14
Всего: упаковка (5)
9,09
Экономия: -0,75 грн
8,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (4)
7,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
7,63
Экономия: -0,87 грн
6,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (2)
7,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (5)
8,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Соборная, 22
Всего: упаковка (3)
7,64 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Бандеры Степана, 8-А
Всего: упаковка (5)
8,39
Экономия: -0,05 грн
8,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Анны Ярославны, 17
Всего: упаковка (4)
7,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 30
Всего: упаковка (1)
7,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Соборности, 2
Всего: упаковка (1)
8,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
Всего: упаковка (5)
7,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
Всего: упаковка (1)
8,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
Всего: упаковка (2)
7,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 32
Всего: упаковка (1)
7,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Клавдиево-Тарасово, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (5)
4,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (6)
10,09
Экономия: -0,30 грн
9,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
Всего: упаковка (3)
7,67 грн