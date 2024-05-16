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Ампициллин порошок для раствора для инъекций 0,5 г флакон, №1 - Киев (144395) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (4)
8,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (2)
8,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
Всего: упаковка (3)
7,67 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (11)
10,11
Экономия: -0,30 грн
9,81 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (6)
10,09
Экономия: -0,30 грн
9,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Клавдиево-Тарасово, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (5)
4,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135
Всего: упаковка (5)
5,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Яготин, ул. Вокзальная, 21
Всего: упаковка (1)
7,01 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (5)
5,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (1)
7,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
Всего: упаковка (2)
7,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: упаковка (12)
8,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 32
Всего: упаковка (1)
7,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
Всего: упаковка (1)
8,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Соборности, 2
Всего: упаковка (1)
8,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 30
Всего: упаковка (1)
7,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Анны Ярославны, 17
Всего: упаковка (4)
7,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
Всего: упаковка (5)
7,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (10)
7,71
Экономия: -0,49 грн
7,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Изяслав, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (4)
7,67 грн