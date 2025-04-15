Белосалик спрей (Belosalik spray)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
453,10 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
637,90
Экономия при брони: -75,64 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
453,90
Экономия при брони: -41,70 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
631,80 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
434,70
Экономия при брони: -22,50 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
646,50
Экономия при брони: -72,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
446,20
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
465,77
Экономия при брони: -27,98 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
695,50
Экономия при брони: -100,18 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
467,11
Экономия при брони: -28,31 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
636,58
Экономия при брони: -93,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
472,70
Экономия при брони: -60,50 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
640,60
Экономия при брони: -66,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
442,00
Экономия при брони: -29,80 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
641,80
Экономия при брони: -67,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
442,40
Экономия при брони: -30,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
441,80
Экономия при брони: -29,60 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
627,30
Экономия при брони: -53,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
441,00
Экономия при брони: -28,80 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
603,60
Экономия при брони: -29,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
440,80
Экономия при брони: -28,60 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
649,00
Экономия при брони: -74,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
451,40
Экономия при брони: -39,20 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
621,20
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
464,51
Экономия при брони: -25,71 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
638,31
Экономия при брони: -80,99 грн