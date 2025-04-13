Киев
Белосалик спрей (Belosalik spray)

Белосалик спрей (Belosalik spray)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 670 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
528,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
372,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
423,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
384,11 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
564,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
398,50 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
551,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
393,53 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
546,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
611,80
Экономия при брони: -11,80 грн
600,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
431,00
Экономия при брони: -5,00 грн
426,00 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
609,10
Экономия при брони: -12,40 грн
596,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
644,78
Экономия при брони: -98,00 грн
546,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
554,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
386,91 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
495,89
Экономия при брони: -75,37 грн
420,52 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
657,90
Экономия при брони: -99,98 грн
557,92 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
528,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
458,25
Экономия при брони: -20,46 грн
437,79 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
625,94
Экономия при брони: -75,30 грн
550,64 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
371,15 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
528,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
385,82 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
620,43 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
450,51
Экономия при брони: -62,86 грн
387,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
367,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
546,50 грн
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