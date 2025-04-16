Белосалик спрей (Belosalik spray)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
438,30
Экономия при брони: -27,10 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
598,40
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
466,75
Экономия при брони: -26,96 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
661,06
Экономия при брони: -118,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
449,00 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
601,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
453,82
Экономия при брони: -23,98 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
631,35
Экономия при брони: -42,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
634,84
Экономия при брони: -97,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
463,66
Экономия при брони: -25,87 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
633,33
Экономия при брони: -43,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
458,63
Экономия при брони: -24,81 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
659,94
Экономия при брони: -32,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
443,80
Экономия при брони: -32,60 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
461,54
Экономия при брони: -21,75 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
634,87
Экономия при брони: -45,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
448,84
Экономия при брони: -19,99 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
668,58
Экономия при брони: -100,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
430,80
Экономия при брони: -19,60 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
628,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
453,26
Экономия при брони: -25,41 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
633,51
Экономия при брони: -106,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
454,62
Экономия при брони: -20,80 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
624,58
Экономия при брони: -97,32 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
449,80
Экономия при брони: -38,60 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
621,40
Экономия при брони: -55,50 грн