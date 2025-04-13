Киев
Белосалик спрей (Belosalik spray)

Белосалик спрей (Belosalik spray)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 254 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
388,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
389,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
434,90 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
539,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
394,97 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
667,33
Экономия при брони: -71,28 грн
596,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
580,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
608,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
462,36
Экономия при брони: -30,23 грн
432,13 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
688,21
Экономия при брони: -84,15 грн
604,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
460,80
Экономия при брони: -29,90 грн
430,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
382,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
440,30
Экономия при брони: -9,40 грн
430,90 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
646,80
Экономия при брони: -48,30 грн
598,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
588,79 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
402,17 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
580,94 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
415,94 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
584,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
410,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
440,00
Экономия при брони: -9,10 грн
430,90 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
631,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
386,93 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
521,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
402,11 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
647,20
Экономия при брони: -106,21 грн
540,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
384,66 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
522,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
412,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
581,24 грн
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