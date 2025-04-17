Белосалик спрей (Belosalik spray)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
428,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
628,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
456,80
Экономия при брони: -32,40 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
628,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
449,30
Экономия при брони: -24,90 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
628,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
717,35
Экономия при брони: -124,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
450,60
Экономия при брони: -26,20 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
628,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
460,59
Экономия при брони: -26,77 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
662,79
Экономия при брони: -35,39 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
431,00
Экономия при брони: -6,60 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
628,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
471,30
Экономия при брони: -19,57 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
649,85
Экономия при брони: -96,24 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
479,50
Экономия при брони: -55,10 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
605,70
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
628,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
669,44
Экономия при брони: -115,71 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
439,20
Экономия при брони: -14,80 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
628,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл №1
Belupo
450,21
Экономия при брони: -16,39 грн
Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл №1
Belupo
649,51
Экономия при брони: -55,94 грн