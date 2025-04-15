Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
609,00
Экономия при брони: -88,20 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
756,00
Экономия при брони: -89,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
405,48
Экономия при брони: -50,33 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
836,00
Экономия при брони: -85,18 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
653,39
Экономия при брони: -45,84 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
561,46
Экономия при брони: -61,27 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
586,30
Экономия при брони: -13,80 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
267,83
Экономия при брони: -21,41 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
244,49
Экономия при брони: -50,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
732,00
Экономия при брони: -62,10 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
406,40
Экономия при брони: -24,55 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
800,70
Экономия при брони: -60,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
645,28
Экономия при брони: -22,61 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
831,82
Экономия при брони: -28,95 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
621,50
Экономия при брони: -49,00 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
804,30
Экономия при брони: -64,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
634,48
Экономия при брони: -87,14 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
845,97
Экономия при брони: -130,18 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
643,54
Экономия при брони: -71,02 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
786,10 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
638,48
Экономия при брони: -70,36 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
786,10 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
780,00
Экономия при брони: -113,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
631,28
Экономия при брони: -63,16 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
532,81
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
664,10
Экономия при брони: -56,33 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
786,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
650,75
Экономия при брони: -43,61 грн