Николаев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
623,26
Экономия при брони: -60,76 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
831,01
Экономия при брони: -46,78 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
623,70
Экономия при брони: -56,00 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
804,30
Экономия при брони: -64,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
655,03
Экономия при брони: -95,40 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
786,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
608,90
Экономия при брони: -41,20 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
524,13
Экономия при брони: -30,55 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
636,47
Экономия при брони: -87,65 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
829,31
Экономия при брони: -78,57 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
838,66
Экономия при брони: -87,92 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
623,70
Экономия при брони: -56,00 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
786,10
Экономия при брони: -46,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
609,30
Экономия при брони: -41,60 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
524,33
Экономия при брони: -30,75 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
608,90
Экономия при брони: -41,20 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
804,30
Экономия при брони: -64,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
663,24
Экономия при брони: -81,52 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
800,74
Экономия при брони: -84,62 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
636,21
Экономия при брони: -74,01 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
431,68
Экономия при брони: -56,92 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
523,04
Экономия при брони: -70,91 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
609,30
Экономия при брони: -41,60 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
801,40
Экономия при брони: -61,40 грн