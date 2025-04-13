Киев (адрес не указан)
Доступно в 781 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
624,30
Экономия при брони: -38,10 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
804,30
Экономия при брони: -49,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
624,30
Экономия при брони: -41,70 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
800,70
Экономия при брони: -49,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
628,02
Экономия при брони: -54,41 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
834,24
Экономия при брони: -66,08 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
636,89
Экономия при брони: -70,37 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
563,74
Экономия при брони: -69,12 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
623,70
Экономия при брони: -41,10 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
804,30
Экономия при брони: -53,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
622,90
Экономия при брони: -39,27 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
830,53
Экономия при брони: -86,41 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
786,10 грн