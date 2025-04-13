Киев
Рениаль® (Renial)

Рениаль® (Renial)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 781 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
571,59 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
717,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
569,00 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
716,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
575,70 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
743,49 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
569,00 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
716,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
549,96 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
726,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
624,30
Экономия при брони: -38,10 грн
586,20 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
804,30
Экономия при брони: -49,70 грн
754,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
624,30
Экономия при брони: -41,70 грн
582,60 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
800,70
Экономия при брони: -49,60 грн
751,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
568,50 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
709,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
515,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
628,02
Экономия при брони: -54,41 грн
573,61 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
834,24
Экономия при брони: -66,08 грн
768,16 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
519,69 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
691,71 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
586,44 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
715,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
555,50 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
732,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
636,89
Экономия при брони: -70,37 грн
566,52 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
563,74
Экономия при брони: -69,12 грн
494,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
623,70
Экономия при брони: -41,10 грн
582,60 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
804,30
Экономия при брони: -53,20 грн
751,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
568,50 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
734,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
550,00 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
709,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
555,50 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
733,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
622,90
Экономия при брони: -39,27 грн
583,63 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
830,53
Экономия при брони: -86,41 грн
744,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
786,10 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное