Харьков (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
786,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
641,63
Экономия при брони: -74,61 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
786,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
586,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
758,50
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
623,70
Экономия при брони: -38,60 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
622,90
Экономия при брони: -37,80 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
755,80
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
640,51
Экономия при брони: -67,36 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
825,81
Экономия при брони: -68,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
611,77
Экономия при брони: -63,37 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
838,09
Экономия при брони: -86,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
660,69
Экономия при брони: -63,65 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
848,58
Экономия при брони: -97,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
609,30
Экономия при брони: -24,20 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
804,30
Экономия при брони: -58,20 грн