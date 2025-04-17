Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
608,90
Экономия при брони: -39,70 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
804,30
Экономия при брони: -68,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
609,39
Экономия при брони: -18,28 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
755,78
Экономия при брони: -22,67 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
623,70
Экономия при брони: -54,50 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
785,20
Экономия при брони: -49,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
415,67
Экономия при брони: -36,02 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
804,30
Экономия при брони: -68,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
649,13
Экономия при брони: -81,01 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
856,98
Экономия при брони: -108,19 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
416,01
Экономия при брони: -36,35 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
804,30
Экономия при брони: -68,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
637,01
Экономия при брони: -35,87 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
820,82
Экономия при брони: -69,56 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
624,30
Экономия при брони: -55,10 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
252,40
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
417,27
Экономия при брони: -59,48 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
834,63
Экономия при брони: -120,52 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
414,14
Экономия при брони: -34,48 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
805,10
Экономия при брони: -69,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
628,45
Экономия при брони: -59,54 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
786,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
641,77
Экономия при брони: -98,67 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
826,96
Экономия при брони: -112,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
208,32
Экономия при брони: -18,20 грн
Рениаль® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
805,10
Экономия при брони: -69,00 грн