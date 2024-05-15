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Арилентал таблетки 15 мг блистер, №28 - Днепр (Днепропетровск) (326617) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
604,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (2)
637,15
Экономия: -33,25 грн
603,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
604,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
622,38
Экономия: -48,36 грн
574,02 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
626,45
Экономия: -50,80 грн
575,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
686,92
Экономия: -108,29 грн
578,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
604,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
604,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
604,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
614,59
Экономия: -40,49 грн
574,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
607,78
Экономия: -32,18 грн
575,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: таблетки (21)
612,70
Экономия: -37,05 грн
575,65 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
629,04
Экономия: -55,78 грн
573,26 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
604,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
604,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
604,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
604,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
620,65
Экономия: -36,84 грн
583,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
611,93
Экономия: -43,60 грн
568,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: таблетки (21)
608,07
Экономия: -40,51 грн
567,56 грн